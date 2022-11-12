石岡水壩驚見男浮屍 晨運民眾嚇得急報警

今早8點多，有民眾在台中市石岡水壩運動，發現5號水閘門有一具浮屍，嚇得報警。警方調查，死者為54歲張男，初步檢視身體無外傷，排除他殺。據悉，因男子將個人物品放置在欄杆處，不排除輕生，進一步死因有待相驗釐清。

張男妻子接獲噩耗哀痛，昨天下午3點丈夫外出後就無音訊，打電話都不接，丈夫經營塑膠模型工廠，沒有與人結怨，無病痛，也無債務，不清楚丈夫為何離世，令她難以接受。

據悉，死者將個人物品口罩、賓士車鑰匙、眼鏡、一瓶水、香菸盒、手機等放在石岡水壩護欄上，賓士車停在下方停車場，死者疑似想不開輕生。

警方表示，檢視死者身上無外傷，初步排除他殺，手機與身上沒有遺書，進一步死因有待相驗釐清。

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