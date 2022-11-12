北宜有「鴿子」 新店警聯手監理人員攔查告發違規車25件

新北市新店警方今天與監理站人員在轄內北宜公路攔檢汽、機車共56輛，共計告發違規改裝車輛25件，新店警方昨晚與新北市環保局人員在新店區祥和路攔查機車共92輛，發現8輛改裝噪音車，警方呼籲民眾勿違規改裝車輛以免觸法。

北宜公路每到周末假日，總是吸引不少重機、追焦手慕名而來，也因為該路段多為連續彎道，常有駕駛人因路況不熟，未能保持車距、速限，進而釀成交通事故，重型機車加速所產生噪音，也讓沿路住戶苦不堪言，日前有民眾在網路社群軟體求問「請問北宜有鴿子嗎？」。

新店警方今天周休連假首日與監理站人員在北宜公路常發生事故路段實施聯合稽查，今天共攔查56輛汽、機車，告發25件，違規態樣包括未裝設後照鏡、車身顏色與原登記不相同、無照駕駛、改裝排氣管、大型重機車未依規定懸掛號牌、車輪輪胎深度不足、改裝燈光等。

新店警方昨晚也與新北環保局人員在新店區祥和路實施聯合稽查，針對擅自變更原有設備、規格的改裝車輛加強稽查，昨晚共攔查92輛機車，查獲8輛改裝噪音，及取締交通違規1輛。