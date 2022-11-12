影／台中今凌晨轎車闖紅燈肇逃 機車騎士被撞飛命危

台中市大里區東榮路、益民路二段路口今天凌晨1時50分發生一輛轎車闖紅燈，撞上36歲謝姓機車男騎士後肇事逃逸，謝男當場被撞飛，重摔路面昏迷，經送醫後在加護病房救治，有生命危險。警方隨後在爽文路找到肇事的轎車，目前正查緝肇事的轎車駕駛到案說明。

台中市警局霧峰交通分隊長蘇泯彥說，這輛肇事的轎車當時由東榮路通過益民路二段路口時闖紅燈，撞上由益民路二段通過路口的謝姓男機車騎士，轎車駕駛肇事後即駛離現場，肇事逃逸，謝男送大里仁愛醫院救治，謝男抽血檢測無酒駕。