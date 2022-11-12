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影／紅牌重機撞上左轉敞篷跑車 情梠檔騎士秒變空中飛人 重摔落地

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鄧姓男子昨開敞篷跑車在板橋區一處路口左轉時，遭林姓男子所騎紅牌重型機車攔腰撞上，林與後載許姓女友二人有如空中飛人般，當場翻越敞蓬跑車後重摔落地，巨大撞擊聲嚇壞目擊人車，林男與許女由救護車送醫。據了解，左轉的鄧男疑未禮讓直行車先行而釀禍，確實肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

敞篷跑車駕駛鄧姓男子（52歲）昨天下午4時50分駕車行經新北市板橋區溪城路，於左轉金門街時，疑未禮讓直行紅牌重型機車，導致騎乘重型機車的林姓男子（23歲）直接攔腰撞上，林男與機車後座乘客許姓女子（24歲）情侶檔二人，瞬間秒變空中飛人，當場翻飛越過敞蓬跑車，再重摔落地，林男落地後，顧不得自己也受傷，立馬爬起快步衝向女友，關心許女傷勢狀況。

警方獲報與救護車迅速趕抵車禍現場，將受傷的林男與許女送往板橋亞東醫院救治，所幸二人傷勢多為擦挫傷，暫無生命危險。據了解，左轉的鄧男疑未禮讓直行車先行而釀禍，確實肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝
敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝
敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝
敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝
敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝
敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝
敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝
敞篷跑車駕駛鄧姓男子昨駕車行經新北市板橋區溪城路左轉金門街時疑未禮讓直行紅牌重機車，重型機車情侶檔秒變空中飛人翻飛重摔落地。記者王長鼎／翻攝

跑車 救護車

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