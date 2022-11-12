影／紅牌重機撞上左轉敞篷跑車 情梠檔騎士秒變空中飛人 重摔落地
新北市鄧姓男子昨開敞篷跑車在板橋區一處路口左轉時，遭林姓男子所騎紅牌重型機車攔腰撞上，林與後載許姓女友二人有如空中飛人般，當場翻越敞蓬跑車後重摔落地，巨大撞擊聲嚇壞目擊人車，林男與許女由救護車送醫。據了解，左轉的鄧男疑未禮讓直行車先行而釀禍，確實肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。
敞篷跑車駕駛鄧姓男子（52歲）昨天下午4時50分駕車行經新北市板橋區溪城路，於左轉金門街時，疑未禮讓直行紅牌重型機車，導致騎乘重型機車的林姓男子（23歲）直接攔腰撞上，林男與機車後座乘客許姓女子（24歲）情侶檔二人，瞬間秒變空中飛人，當場翻飛越過敞蓬跑車，再重摔落地，林男落地後，顧不得自己也受傷，立馬爬起快步衝向女友，關心許女傷勢狀況。
警方獲報與救護車迅速趕抵車禍現場，將受傷的林男與許女送往板橋亞東醫院救治，所幸二人傷勢多為擦挫傷，暫無生命危險。據了解，左轉的鄧男疑未禮讓直行車先行而釀禍，確實肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。
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