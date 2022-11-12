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遇警臨檢秒脫衣趴床 逃逸移工按摩店被逮
越南籍阮姓移工5年前來台工作，因為嫌工資低，逃出雇主家打黑工賺錢，失聯多時，但昨天在桃園閒逛遇警臨檢，心虛躲進路旁按摩店，脫衣假裝客人逃避，未料員警追進房間，最後還是被逮。
桃園警方表示，近日依警政署強化治安規劃執行「清樓專案」，昨天下午前往旅館民宿、日租套房和出租大樓清查時，在桃園火車站前鬧區發現阮男（23歲）神色驚慌，見員警注意到他，旋即走進路邊按摩店，舉止詭異，上前盤查後，才知逃逸移工身分。
警方表示，阮男進到按摩店後，已經脫掉上衣，趴在按摩床假裝客人，面對員警詢問，均稱自己聽不懂中文，就連員警請其同鄉幫忙翻譯，也推稱自己忘記帶證件，也記不起自己生日，最後見員警要將他帶回派出所，才坦承真實身分。
據了解，阮男是覺得原本工作薪水太低，賺不了多少錢，所以逃離公司，在各地建築工地打黑工賺錢，未料昨天剛到桃園找工作，就遇到員警盤查，想假裝客人躲避，怎料又遇到同鄉幫忙翻譯，警詢後被送至移民署桃園專勤隊收容。
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