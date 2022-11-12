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國道1號北向台南路段一車撞三車一人傷 塞車超過3公里

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

國道1號北向308.4公里台南路段上午發生4輛車追撞，一名駕駛受傷自行就醫，因事故車佔用車道、一度造成交通回堵超過3公里。

國道公路警察四大隊表示，36歲何姓男子駕駛小貨車上午9點18分在國道1號北向308.4公里處，疑因未保持安全距離撞擊前方48歲許姓男子的轎車、接著往前推撞兩輛客貨車肇事。

國道新營分隊表示，現場車輛陸續拖吊於9點45分排除，全線在中午前恢復順暢，各車駕駛均無飲酒情形。

四大隊表示，未保持行車安全距離為國道十大肇事因素第1位，統計110年國道轄線因未保持行車安全距離交通事故共9,989件，依道路交通管理處罰條例第33條1項2款規定，處3千至6千元罰緩，若肇事致人重傷或死亡將吊扣或吊銷駕照，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，維護自身及他人的行車安全。

國道1號北向台南路段一車撞三車一人傷，塞車超過3公里。圖／國道四隊提供
國道1號北向台南路段一車撞三車一人傷，塞車超過3公里。圖／國道四隊提供
國道1號北向台南路段一車撞三車一人傷，塞車超過3公里。圖／國道四隊提供
國道1號北向台南路段一車撞三車一人傷，塞車超過3公里。圖／國道四隊提供
國道1號北向台南路段一車撞三車一人傷，塞車超過3公里。圖／國道四隊提供
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