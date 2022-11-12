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國道車禍1歲兒腦出血 「他是向媽祖求來的孩子」父母盼各界集氣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

國道1號南下199.4k處11月6日下午4時許發生6車連環撞，其中何姓駕駛一家三口的黑車全毀，夫妻與1歲的兒子都受傷，男嬰腦出血送往台中中國附醫開刀至今仍未脫險，夫妻倆昨天看到孩子終於睜開眼睛，何男說，兒子是向媽祖求來的兒子，盼外界能集氣讓兒子早日康復。

何男指出，當天是開車要前往雲林北港拜拜，車內載著妻子跟兒子，行經國1南下彰化路段199K處時，原本在外側車道直行，突然一旁的白車往他的車貼近，導致車輛失控衝向內側護欄，由於駕駛座凹陷一度受困，妻子則緊急將兒子從安全座椅抱起來逃出車外。

3人先被送到彰化醫院救治，何男骨折受傷，他說，兒子雖沒有明顯外傷，但不斷哭鬧不停，並且嘔吐，醫師進一步檢查發現有腦出血，因此緊急轉院到台中中國附醫開刀，目前在加護病房觀察中，夫妻倆仍對兒子狀況擔心不已。

何男說，昨天去看兒子時終於張開眼睛，但看到爸媽就掉眼淚，感覺很不舒服，年紀那麼小就開刀，身上又插滿管子讓人心疼，希望各界幫忙集氣讓孩子脫離加護病房，一天比一天進步。

何男說，先前單身八年走了白沙屯媽祖，向媽祖許願找到伴侶，果然認識現在的妻子，他們也跟媽祖祈求一個孩子，兒子也順利到來，一家人都媽祖促成的緣分，希望這次媽祖保佑下也能平安度過。

何男的兒子剛滿周歲，因11月6發生車禍住進加護病房。圖／何先生提供
何男的兒子剛滿周歲，因11月6發生車禍住進加護病房。圖／何先生提供
何男一家三口發生車禍，兒子腦出血住進加護病房。 圖／何先生提供
何男一家三口發生車禍，兒子腦出血住進加護病房。 圖／何先生提供
何男的兒子剛滿周歲，因車禍住進加護病房，身上插滿管線。圖／何先生提供
何男的兒子剛滿周歲，因車禍住進加護病房，身上插滿管線。圖／何先生提供

兒子 白沙屯媽祖

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