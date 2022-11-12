清除台版KK園區詐團！新莊警清樓74處 逮2通緝犯
新北警方日前偵破台版KK園區詐騙集團，救出58名被害人。有鑑於詐騙集團手法日新月異，求職者一不留神，就淪為「豬仔」遭不法人士拘禁凌虐。昨天（11日）晚上新莊警分局針對轄內旅館、日租套房、社區大樓及公寓出租戶，執行「清樓專案」，共清查74處，查獲2名通緝犯依法送辦。
新莊警方表示，日前新北市警方偵破詐騙集團，逮捕一干嫌犯。為了徹底瓦解詐騙集團，剷除不法份子。昨天（11日）晚上6時許，新莊警分局派出50名警力，針對轄內旅館、社區大樓、公寓，針對出租戶以及出入份子複雜的地點，同步執行「清樓專案」，昨晚共清查74處，查獲鄭姓通緝犯（男、60歲、竊盜通緝）、游姓通緝犯（女、53歲、洗錢防制法通緝）帶回偵辦，警詢後依法送辦。
警方提醒，近來詐團利用人們對金錢需求孔急弱點，在社群軟體刊登求職廣告，或貸款訊息誘騙民眾。被害人上鉤，詐團成員還會佯裝成面試官、公司高級主管，約被害人至特定地點或旅館，逼迫其交出存摺、印章等物、拘禁凌虐，淪為台版KK園區「豬仔」。求職者勿因「貪」或「急」而誤入詐騙陷阱。諸如交付存摺、借出戶頭帳號就能日進斗金之態樣，都是詐騙陷阱。
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