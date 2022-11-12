清除台版KK園區詐團！新莊警清樓74處 逮2通緝犯

新北警方日前偵破台版KK園區詐騙集團，救出58名被害人。有鑑於詐騙集團手法日新月異，求職者一不留神，就淪為「豬仔」遭不法人士拘禁凌虐。昨天（11日）晚上新莊警分局針對轄內旅館、日租套房、社區大樓及公寓出租戶，執行「清樓專案」，共清查74處，查獲2名通緝犯依法送辦。

新莊警方表示，日前新北市警方偵破詐騙集團，逮捕一干嫌犯。為了徹底瓦解詐騙集團，剷除不法份子。昨天（11日）晚上6時許，新莊警分局派出50名警力，針對轄內旅館、社區大樓、公寓，針對出租戶以及出入份子複雜的地點，同步執行「清樓專案」，昨晚共清查74處，查獲鄭姓通緝犯（男、60歲、竊盜通緝）、游姓通緝犯（女、53歲、洗錢防制法通緝）帶回偵辦，警詢後依法送辦。