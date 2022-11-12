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影／新北永和大樓外牆磁磚整片掉落 砸毀遮雨棚 多車受損

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區今天上午發生大樓外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。這起意外疑似大樓外牆磁磚年久失修所致，警方已幫鎖現場並通知大樓主危及受害車主到派出所，了解事發經過及受損情況。

永和警方今天上午7時40分獲報，永和區永和路一段一棟13層大樓，因外牆磁磚有兩大片整片掉落，不僅直接砸毀下方水果賣場遮雨棚，地上滿是破裂的磁磚碎塊，連路過民眾也被嚇得抱頭快步跑開，也引起不少民眾圍觀 。

警方到場拉起封鎖線，掉落的磁磚還砸中路邊多輛汽、機車，經清查共有一輛汽車及7輛機車受損，警方並連繫該大樓主委與受害車主到派出所製作工作紀錄簿備查，並請主委與無辜受害車主協商後續損害賠償事宜。

新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區永和路一段一棟大樓，今天上午7時許，外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得抱頭快閃。記者王長鼎／翻攝

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