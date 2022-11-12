台中汽車闖紅燈撞傷騎士逃逸 警方追緝

台中市大里區今天凌晨發生自小客肇事逃逸案，警方表示，一輛汽車因闖紅燈碰撞機車，造成機車騎士受傷，而汽車駕駛肇事後離去未留下資料，警方已調得車號追緝駕駛到案中。

台中市警察局霧峰分局交通分隊表示，凌晨1時50分許在大里區東榮路與益民路二段發生肇事逃逸交通事故，警方追緝駕駛中。

警方初步發現，一輛自小客車於東榮路闖紅燈往國光路方向行駛，75年次謝姓男子則騎著普通重型機車由益民路二段北往南朝中興路二段方向行駛，雙方於東榮路與益民二段路口發生碰撞。

警方表示，謝姓男子被撞受傷送大里仁愛醫院救治，經抽血檢測無酒駕，而肇事的汽車駕駛逕自開車離去，未留下資料，警方已調得肇事車輛車牌號碼，正查緝肇事駕駛到案中。