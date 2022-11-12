聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中汽車闖紅燈撞傷騎士逃逸 警方追緝
台中市大里區今天凌晨發生自小客肇事逃逸案，警方表示，一輛汽車因闖紅燈碰撞機車，造成機車騎士受傷，而汽車駕駛肇事後離去未留下資料，警方已調得車號追緝駕駛到案中。
台中市警察局霧峰分局交通分隊表示，凌晨1時50分許在大里區東榮路與益民路二段發生肇事逃逸交通事故，警方追緝駕駛中。
警方初步發現，一輛自小客車於東榮路闖紅燈往國光路方向行駛，75年次謝姓男子則騎著普通重型機車由益民路二段北往南朝中興路二段方向行駛，雙方於東榮路與益民二段路口發生碰撞。
警方表示，謝姓男子被撞受傷送大里仁愛醫院救治，經抽血檢測無酒駕，而肇事的汽車駕駛逕自開車離去，未留下資料，警方已調得肇事車輛車牌號碼，正查緝肇事駕駛到案中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言