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台東2潛水客深夜疑打魚溺水 1死1獲救
台東縣成功鎮基翬漁港昨晚2名男女潛水客疑體力不支漂浮海上，海巡及消防隊獲報趕往救援，其中52歲林姓女潛水客被救上岸時沒有呼吸心跳，緊急送醫仍搶救不治，另男潛水客則沒有大礙。
消防局表示，這起溺水意外發生在昨晚9點多，接獲民眾報案指出基翬漁港有2名潛水客溺水，即派遣成功大隊及通報海巡救援，抵達現場時1名女潛水客已被釣客拉上岸，男潛水客在海上漂浮。
救難人員隨即出動救生艇，順利將男潛水客救起載上岸，沒有生命危險，身體沒有受傷意識清楚，不過，女潛水客被救上岸時則無呼吸心跳，緊急送往衛福部立成功分院搶救，最後仍宣告不治。
據了解，該2名男女潛水客是附近居民，疑似下水打魚，最後因疑體力不支無法游上岸，在海上載浮載沉，岸上釣客發現後，通報消防隊及海巡。
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