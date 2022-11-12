快訊

獨／系上學校有共識 台大醫學系112個人申請首增備取

柯文哲高雄掃街途中目擊車禍！「醫師魂上身」做了這些事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東2潛水客深夜疑打魚溺水 1死1獲救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣成功鎮基翬漁港昨晚2名男女潛水客疑體力不支漂浮海上，海巡及消防隊獲報趕往救援，其中52歲林姓女潛水客被救上岸時沒有呼吸心跳，緊急送醫仍搶救不治，另男潛水客則沒有大礙。

消防局表示，這起溺水意外發生在昨晚9點多，接獲民眾報案指出基翬漁港有2名潛水客溺水，即派遣成功大隊及通報海巡救援，抵達現場時1名女潛水客已被釣客拉上岸，男潛水客在海上漂浮。

救難人員隨即出動救生艇，順利將男潛水客救起載上岸，沒有生命危險，身體沒有受傷意識清楚，不過，女潛水客被救上岸時則無呼吸心跳，緊急送往衛福部立成功分院搶救，最後仍宣告不治。

據了解，該2名男女潛水客是附近居民，疑似下水打魚，最後因疑體力不支無法游上岸，在海上載浮載沉，岸上釣客發現後，通報消防隊及海巡。

台東縣成功鎮基翬漁港昨晚2名男女潛水客疑體力不支漂浮海上，海巡及消防隊獲報趕往救援，其中52歲林女被救上岸時沒有呼吸心跳，緊急送醫仍搶救不治，另男潛水客則沒有大礙。圖／台東縣消防局提供
台東縣成功鎮基翬漁港昨晚2名男女潛水客疑體力不支漂浮海上，海巡及消防隊獲報趕往救援，其中52歲林女被救上岸時沒有呼吸心跳，緊急送醫仍搶救不治，另男潛水客則沒有大礙。圖／台東縣消防局提供

海巡 溺水 衛福部

延伸閱讀

八堡一圳設攔截網救起溺水婦 送醫仍不治

UBA／MVP克服溺水回憶潛水 政大領銜詮釋「絕對可以」

把拔溺水了！黑汪急瘋「游狗爬式飛奔救人」…同伴抄近路早已抵達現場

36kg巨犬溺水即將滅頂 「員警們合力扛狗急游上岸」暖心救援片瘋傳

相關新聞

國道車禍1歲兒腦出血 「他是向媽祖求來的孩子」父母盼各界集氣

國道1號南下199.4k處11月6日下午4時許發生6車連環撞，其中何姓駕駛一家三口的黑車全毀，夫妻與1歲的兒子都受傷，男...

影／新北永和大樓外牆磁磚整片掉落 砸毀遮雨棚 多車受損

新北市永和區今天上午發生大樓外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得...

半年內2件兒孫打死同住親人慘劇 嘉縣遭質疑社會安全網出包

嘉義縣水上鄉52歲江姓男子5月間，持拐杖毆打同住87歲祖母致死，上月法院依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，將江男處判10年；...

清除台版KK園區詐團！新莊警清樓74處 逮2通緝犯

新北警方日前偵破台版KK園區詐騙集團，救出58名被害人。有鑑於詐騙集團手法日新月異，求職者一不留神，就淪為「豬仔」遭不法...

台中汽車闖紅燈撞傷騎士逃逸 警方追緝

台中市大里區今天凌晨發生自小客肇事逃逸案，警方表示，一輛汽車因闖紅燈碰撞機車，造成機車騎士受傷，而汽車駕駛肇事後離去未留...

台東2潛水客深夜疑打魚溺水 1死1獲救

台東縣成功鎮基翬漁港昨晚2名男女潛水客疑體力不支漂浮海上，海巡及消防隊獲報趕往救援，其中52歲林姓女潛水客被救上岸時沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。