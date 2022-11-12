影／捕抓「海上黑金」宜蘭鰻苗船又擱淺 正想辦法拖離
宜蘭沿海最近進入捕鰻苗的季節，最近一周就接連傳出3起沙灘擱淺及落海事故。今天凌晨3點半海巡人員獲報，位於壯圍鄉大福加油站後方又有膠筏擱淺，海巡協助兩名船員脫困後，目前與葛瑪蘭救難協會正想辦法繫纜繩幫忙把船帶離。
鰻苗又被稱為「海上黑金」，價格好的時候，入冬後的捕鰻苗季節獲利相當可觀。近來宜蘭沿海入夜後海面漁船點點，大多都是捕鰻苗人辛苦作業，黑夜浪潮拍擊及東北季風，導致近來發生數起沙灘擱淺案，包括日前在壯圍鄉公館沙灘，今天凌晨的頭城籍永勝發6號擱淺，另外在南澳溪口的捕鰻苗船更傳出船員落海，至今生死未卜。
海巡人員於今天凌晨3點半獲報，位於大福加油站後方海邊沙灘有船擱淺，起初船長與船員試圖以機動力脫困，但因船身已經坐灘動彈不得，海巡先協助船上2人安全下船，徹夜監空漁船，通知由葛瑪蘭救難協會出動水上摩托車帶纜繫掛，後續再由其他漁船協助脫困。
由於擔心拖帶用力過猛，造成船板與膠管分離支解，現場讓船長很緊張，作業人員正想辦法小心拖帶。
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