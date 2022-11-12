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高雄男半夜鬼祟翻找機車置物箱 忙一夜什麼都沒偷到

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市向姓男子前天凌晨2時，半夜不睡覺，走在華興街巷弄，四處翻找機車置物箱內財物，天亮後，蕭姓住戶見機車遭人翻動，雖無財物損失，仍報警；警方調監視器，查出是向男所為，向到案聲稱，什麼都沒偷到，但仍被依竊盜未遂罪送辦。

家住鳳山區華興街的向姓男子，前天上午9時許準備出門時，見停在自家大門口的機車置物箱遭人翻動，雖無財物損失，但向認為有竊賊在住家附近犯案，仍報警。

鳳山警分局南成派出所警方獲報，調閱監視器，發現當天凌晨2時許，一名身穿黑衣黑褲的男子，走在巷弄之間，背靠著路邊機車，手往後翻動機車置物箱。

隨後竊賊又在隔壁街沿路搜尋目標，查看汽車內是否有值錢的東西，再拉拉看車門有無上鎖，一陣忙碌後，似乎毫無所獲即徒步離去，行竊意圖明顯。

警方擴大調閱監視器，發現是41歲向姓男子所為，通知他到案說明；向坦承因缺錢花用，想看看汽機車內是否有值錢的東西可偷，但什麼都沒偷到；雖向未偷到東西，但警方認為他行徑已涉及行竊，警詢後，依竊盜罪未遂罪嫌函送法辦。

高市向姓男子身穿黑衣黑褲，走在華興街巷弄，背靠著路邊機車，手往後翻動機車置物箱，行竊畫面遭監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子身穿黑衣黑褲，走在華興街巷弄，背靠著路邊機車，手往後翻動機車置物箱，行竊畫面遭監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子在鳳山區華興街沿路搜尋目標，查看汽機車內是否有值錢的東西。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子在鳳山區華興街沿路搜尋目標，查看汽機車內是否有值錢的東西。記者石秀華／翻攝

監視器 竊盜

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