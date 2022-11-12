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大學生塗鴉客出沒大安、內湖區 警速逮3人送裁罰

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。

警方表示，吳姓、王姓和許姓等3人都正就讀大學，高職時就是學長學弟關係，同時也是街頭塗鴉愛好者，3人利用夜間四處隨機塗鴉，北市大安、內湖等地區常見他們的「大作」。

三人每次塗鴉後，立即拍照上傳社群軟體分享作品，再快步離開現場，由於3人到處塗鴉已造成民眾困擾，警方受理報案後，陸續傳喚到案說明。

大安警分局表示，3人行為已違反廢棄物清理法第27條第2款，面臨最高新台幣6000元罰單，也要負責民事侵權損害賠償問題。

吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝
吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝
吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝
吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝
吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝
吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝
吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝
吳姓、王姓和許姓大學生，這個月2日在台北市大安區金山南路二段社區外牆塗鴉，大樓管理員報案後，和平東路派出所調閱監視器畫面調查，發現這三名大學生利用夜間時間，時常在大安區、內湖區塗鴉，警方掌握3名男子特徵循線查獲3人，警詢後依廢棄物清理法，函請台北市環保局裁罰。記者廖炳棋/翻攝

北市 大學生 內湖

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