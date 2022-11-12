半年內2件兒孫打死同住親人慘劇 嘉縣遭質疑社會安全網出包

嘉義縣水上鄉52歲江姓男子5月間，持拐杖毆打同住87歲祖母致死，上月法院依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，將江男處判10年；布袋鎮昨天又發生46歲張姓男子涉嫌打死同住的89歲老母親，遭檢方聲押禁見，半年不到，接連2件人倫悲劇，引發外界質疑全台老化比例最高的嘉義縣，社會安全網出現問題。

中正大學犯罪防治系所教授鄭瑞隆說，面對高風險脆弱家暴家庭，多一分心多一分力，增強關懷照護介入力道，關懷照顧要預先防範，增強介入力道，檢討家暴案處置，盤點類似家暴庭防範。

水上鄉江男及阿嬤共同生活，是社會安全網照護關懷對象，江男有思覺失調症，公衛列管定期訪視訪談，社工媒介江男出外工作，出事前，江男才返家在養雞場當清潔員，江男有思覺失調症，不喝酒時身心正常，喝酒就難控制。

衛生局說，布袋鎮張姓男子有思覺失調症，是關懷個案，公衛護土定期訪視，無業與老母親同住，生活花用靠住外地家人支付照護老母，出事前，張男老母曾確診新冠肺炎，他也確診，最近母親2度確診，他到衛生所幫母親拿藥，狀況正常。當地里長說，張男與母親同住，常與鄰里發生糾紛，是里內頭痛人物。

檢警調查，張男與發現人洪女是朋友關係，洪女昨天凌晨接到死者求救電話「快來救我，快被兒子打死了」，趕到死者住處，看見老婦人死亡，張男辯稱母親跌倒致死，當時有喝酒，不記得發生什麼事情。

縣府社會局說，昨天接獲通報，社工馬上聯繫家屬，提供協助，家暴網絡將針對此類高齡疑似受暴案件，提升風險控管等級，制定安全計畫。呼籲大眾如有疑似受暴案，家屬不宜因為顧念親情，忽略家暴危險性，應注意安全防範。

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