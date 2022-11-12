高雄2婦集資80萬想發大財 說詞兜不攏遭警看穿

高市呂姓女子加入社群投資群組，誤信有穩賺不賠的股票，和鄰居黃姓老婦聊天時，「呷好道相報」，邀黃各出資40萬一起發財；2人至銀行匯款時，一下說要買車又改口要投資，警方獲報趕抵，看穿2人落入詐騙圈套，苦勸後，戳破2人發財夢。

高市左營警分局新莊派出所警方，前天上午11時許接獲轄區台灣銀行行員通報，疑似有2名婦人遭詐騙情事，新莊所所長郭智浩及警員謝易霖趕抵銀行了解。

警方到場後，發現45歲的呂姓女子，和鄰居77歲的黃姓老婦人，2人一起至銀行欲匯款80萬，因匯款金額不少，行員關心匯款用途，但呂、黃2人，先向行員聲稱要買車，隨後又改口稱要做投資，2人說詞兜不攏。

警方詢問2人後，得知原來呂女加入網友推薦的line投資群組，和鄰居黃姓老婦人聊天時，「好康道相報」，因黃婦對於投資致富也深感興趣，2人想一起發大財，於是各出資40萬投資。