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高雄2婦集資80萬想發大財 說詞兜不攏遭警看穿
高市呂姓女子加入社群投資群組，誤信有穩賺不賠的股票，和鄰居黃姓老婦聊天時，「呷好道相報」，邀黃各出資40萬一起發財；2人至銀行匯款時，一下說要買車又改口要投資，警方獲報趕抵，看穿2人落入詐騙圈套，苦勸後，戳破2人發財夢。
高市左營警分局新莊派出所警方，前天上午11時許接獲轄區台灣銀行行員通報，疑似有2名婦人遭詐騙情事，新莊所所長郭智浩及警員謝易霖趕抵銀行了解。
警方到場後，發現45歲的呂姓女子，和鄰居77歲的黃姓老婦人，2人一起至銀行欲匯款80萬，因匯款金額不少，行員關心匯款用途，但呂、黃2人，先向行員聲稱要買車，隨後又改口稱要做投資，2人說詞兜不攏。
警方詢問2人後，得知原來呂女加入網友推薦的line投資群組，和鄰居黃姓老婦人聊天時，「好康道相報」，因黃婦對於投資致富也深感興趣，2人想一起發大財，於是各出資40萬投資。
警方聽完2人說詞後，確定是投資詐騙慣用伎倆，在現場苦勸2人，只要錢一匯，不僅無法發大財，連一毛錢都拿不回來，並搬出過往詐騙案例，機會教育，呂、黃2人才恍然大悟，打消發財念頭。
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