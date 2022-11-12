快訊

魔獸首戰場館老舊又漏水 館長怒點名蔡英文：讓世界看台灣多爛

黃曉明熱戀新歡證據疑曝光？合照露餡 「baby無望了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄2婦集資80萬想發大財 說詞兜不攏遭警看穿

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市呂姓女子加入社群投資群組，誤信有穩賺不賠的股票，和鄰居黃姓老婦聊天時，「呷好道相報」，邀黃各出資40萬一起發財；2人至銀行匯款時，一下說要買車又改口要投資，警方獲報趕抵，看穿2人落入詐騙圈套，苦勸後，戳破2人發財夢。

高市左營警分局新莊派出所警方，前天上午11時許接獲轄區台灣銀行行員通報，疑似有2名婦人遭詐騙情事，新莊所所長郭智浩及警員謝易霖趕抵銀行了解。

警方到場後，發現45歲的呂姓女子，和鄰居77歲的黃姓老婦人，2人一起至銀行欲匯款80萬，因匯款金額不少，行員關心匯款用途，但呂、黃2人，先向行員聲稱要買車，隨後又改口稱要做投資，2人說詞兜不攏。

警方詢問2人後，得知原來呂女加入網友推薦的line投資群組，和鄰居黃姓老婦人聊天時，「好康道相報」，因黃婦對於投資致富也深感興趣，2人想一起發大財，於是各出資40萬投資。

警方聽完2人說詞後，確定是投資詐騙慣用伎倆，在現場苦勸2人，只要錢一匯，不僅無法發大財，連一毛錢都拿不回來，並搬出過往詐騙案例，機會教育，呂、黃2人才恍然大悟，打消發財念頭。

高市77歲黃姓老婦人和鄰居呂姓女子，勿信投資群組，2人各集資40萬至銀行匯款，左營警分局警方在場苦勸黃婦。記者石秀華／翻攝
高市77歲黃姓老婦人和鄰居呂姓女子，勿信投資群組，2人各集資40萬至銀行匯款，左營警分局警方在場苦勸黃婦。記者石秀華／翻攝

詐騙

延伸閱讀

高雄酒駕大叔做健康操逃避酒測 苦主又是薑母鴨

高雄今空品欠佳 民團明邀市長候選人發表空汙治理政見

影／屏東發大財！潮州春節市集攤位競標10坪飆出18萬

學貸生5年才能還清債務 柯志恩公布「學子零債」政見

相關新聞

半年內2件兒孫打死同住親人慘劇 嘉縣遭質疑社會安全網出包

嘉義縣水上鄉52歲江姓男子5月間，持拐杖毆打同住87歲祖母致死，上月法院依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，將江男處判10年；...

嫌女鄰居凌晨製造噪音 7旬翁怒灌「糞尿水」入對方門縫下場慘

林男承認倒液體入蔡女門縫，但聲稱只是「茶水」，不是尿或糞水，也否認是恐嚇，聲稱一早透過物管人員告訴對方，如果再製造噪音就會去她家「倒茶水」。不過，該區物管主任作供時，表示記不起林男有要求轉達此事。

信用卡遭盜刷付外送餐點 竟是前同事女友用這招貪便宜

新北市林姓女子接獲發卡銀行通知刷卡消費紀錄，驚覺信用卡遭盜刷，追查發現竟是前同事女友陳姓女子趁她登入外送平台網路線上刷卡...

「弘仁會」首度缺席青山祭 「同理家族」興起將改變萬華勢力版圖？

每年一度的艋舺青山宮暗訪遶境，不僅是台北城傳統文化祭典，也是國內各大幫派展現實力、建立人際網絡的重要舞台，紅壇大小是代表壇主地盤勢力的象徵，以往聲勢最浩大的組織，莫過於竹聯幫仁堂「弘仁會」，但「弘仁會」今年遇上掃黑，部分資金遭凍結，首度缺席青山祭，取而代之的是北台灣新興勢力「同理家族」，這群後起之秀是否能與「弘仁會」分庭抗禮，進而改變萬華勢力版圖，值得追蹤觀察。

盜採林木加工廠藏身廢棄倉庫 移民署嘉縣專勤隊破獲山老鼠

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，疑存放許多珍貴林木，招募越南失聯移工到國有林地盜伐，...

高雄2婦集資80萬想發大財 說詞兜不攏遭警看穿

高市呂姓女子加入社群投資群組，誤信有穩賺不賠的股票，和鄰居黃姓老婦聊天時，「呷好道相報」，邀黃各出資40萬一起發財；2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。