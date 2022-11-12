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盜採林木加工廠藏身廢棄倉庫 移民署嘉縣專勤隊破獲山老鼠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，疑存放許多珍貴林木，招募越南失聯移工到國有林地盜伐，報嘉檢指揮，在廢棄倉庫拘提主嫌劉姓男子，起獲遭盜伐牛樟、扁柏及紅檜等國有貴重林木，總重86公斤及盜代伐工具，依違反森林法移送偵辦，擴大偵辦。

偵查人員現場勘查，在倉庫外聞到陣陣濃郁的檜木香，大門及後門設置多支監視器，直覺有異，在廢棄倉庫內拘提劉姓主嫌，專案小組深入追查，以劉姓主嫌為首的山老鼠集團，橫行阿里山鄉豐山地區，利用廢棄倉庫作為盜採珍貴林木的加工及修飾中繼站，製成市售價格高的家具或佛珠手環等，尋找買家販售保育樹瘤，從中牟取暴利。

專案小組歷經6個多月偵蒐，研判時機成熟，由嘉檢指揮嘉縣移民署專勤隊、南投縣警局刑大、保七總隊第七大隊嘉義分隊、雲林憲兵隊及林務局嘉義林管處木材辨識小組等單位，6月下旬前往嘉雲等地區執行搜索，拘提主嫌及4 名關係人，查扣遭盜伐珍貴林木等證物，持續追查貨源及其他集團成員，全案近日移送嘉檢偵辦。

專案小組呼籲，山老鼠集團盜伐國有林班地內保育林木，嚴重破壞水土保持，影響森林保育的惡性重大，提醒民眾應選擇具有「臺灣木材」標章合法林產品，拒絕購買來源不明的木製產品，發現不法，可向檢警及移民機關通報檢舉，共同打擊不法。

移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝
移民署嘉義縣專勤隊在中埔鄉某汽車維修廠廢棄倉庫，查獲遭盜伐的珍貴林木。圖／ 翻攝

移民署 山老鼠 嘉義

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