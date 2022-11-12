基警統計近3年外送員車禍 肇因搶快未注意車前狀況最多

基隆市交通隊統計外送員交通事故件數，近3年合計167件，平均每年發生約59件，經分析肇事因，以未注意車前狀況為最多，多為趕單搶快導致出車禍機率大增；其次則是未保持安全車距，為看手機而撞車。

交通隊統計109至今年10月底，國內兩大外送平台FOODPANDA、UBER EATS外送員交通事故發生件數，近3年合計為167件，平均每年發生約59件。

交通隊副隊長吳誌權表示，經分析肇事因素，以未注意車前狀況為主要原因，次要原因則是未保持安全間距、未依規定讓車、變換車道不當等，雖然目前未有較嚴重傷亡事故，但隨著越來越多外送員加入，安全問題仍引起關注。

吳志權說，許多外送員為趕單搶快而出車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，更是影響其他用路人的安全，也容易自己撞車。

交通隊前日邀基隆市外送員辦理交通安全宣導，藉由宣導相關安全守則及防禦駕駛，提醒外送員牢記外送五「不」曲，不闖紅燈不搶快、騎車時不看手機、不熟路況要慢行、拚經濟不拚性命、禮讓行人不鑽縫。

外送員多來自原本各種不同行業，有失業者、大學生、被公司裁員、兼職者、中年轉業者等，也有不少年輕人加入。