男自認女性「掩蓋生殖器」欲泡女湯 遭報警送辦

郭姓男子自認心理女性，到台北市北投區一處溫泉會館要泡「女湯」，引起現場女性質疑，報警處理，警方介入後發現郭男出示他人證件，詢後依社會秩序維護法、戶籍法、侵占等罪嫌將郭送辦。

警方調查，27歲郭男11月10日晚上10時許與女性友人前往溫泉會館，因其生理男性、心理女性，準備一同泡「女湯」，但其他女客發現郭男像是男性，質疑郭男行徑，報警處理。

轄區員警到場後，報案人向員警表示，郭男以毛巾掩蓋、以雙腿夾住生殖器掩飾，過程未做出猥褻行為，也未側錄他人。

面對員警詢問，郭男先是出示一張女性身分證件，後又辯稱「撿到女同事證件尚未歸還，才不慎拿錯證件」，事後拿出本人證件。