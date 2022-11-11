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歡樂耶誕城今晚開城 6人帶刀來參觀遭警逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北歡樂耶誕城今晚開城，吸引大批民眾前往搶頭香共襄盛舉，新北警方總動員動用大批警力大陣仗進駐，海山警方晚間發現6人形跡可疑，攔下盤查發現有4人涉嫌隨身攜帶彈簧刀，當場壓制逮捕連夜帶返警局，將進一步了解4人動刀動機。

「新北歡樂耶誕城」活動從今晚開城到明年1月2日，長達53天，活動區域涵蓋市民廣場、板橋車站的站前廣場、萬坪公園和府中商圈等地，並舉辦白色派對、耶誕演唱會等一連串精彩的系列活動。

新北警方由婦幼警察隊跟少年警察隊成立「行動DJ警察」，並運用科技動員空拍機掌握會場狀況、警犬隊及保大霹靂小組維安警力也在周邊待命。

海山警方今晚在活動現場執勤時，發現 6名年輕男子形跡可疑，上前盤查，赫然發現其中有人隨身攜帶彈簧刀，將6人壓制在地，經仔細搜查，果真在4人身上搜出4把刀械，當場逮捕帶返警局。

據了解，遭逮6人中，還有人未成年，他們辯稱，從基隆來參觀歡樂耶誕城，隨身攜帶刀械來防身，否認有意鬧事。警方不敢大意將一步調查釐清他們帶刀械的動機及目的。

歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。翻攝／臉書「我是板橋人」社團
歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。翻攝／臉書「我是板橋人」社團

歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。 記者王長鼎／翻攝
歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。 記者王長鼎／翻攝

歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。 記者王長鼎／翻攝
歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。 記者王長鼎／翻攝

歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。 記者王長鼎／翻攝
歡樂耶誕城今晚開城首日，新北警方盤查發現 6人帶刀來參觀，當場壓制搜出4把彈簧刀逮捕帶返警局。 記者王長鼎／翻攝

新北 警察 歡樂耶誕城

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