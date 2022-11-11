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嘉義老婦疑遭兒毆打致死 兒曾打給友人：我媽不會動了

聯合報／ 記者呂慧瑜李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣89歲張姓老婦人今凌晨被發現全身挫傷陳屍在住處樓梯間，檢警今天相驗，發現死者疑遭兒子張姓男子動手毆打致死，警方將張男依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後晚間依殺害直系血親尊親屬罪嫌、犯罪嫌疑重大有逃亡之虞等向嘉義地方法院聲請羈押。

檢警表示，現年89歲張姓老婦凌晨被兒子張男友人洪女發現，倒在住家樓梯上，頭卡在樓梯欄杆間，呼叫沒反應報案通報救護車，但老婦人已明顯死亡，無送醫。

洪女向檢警表示，張男今天凌晨打給她說，「我媽不會動了！」洪女凌晨3點多趕到現場，驚見張母死狀；洪女也說，親眼見過張男對母親家暴，張母曾請求叫她不要走！甚至也曾在施暴當下，打過求救電話給她說「快來救我，快被兒子打死了」。

今天檢警相驗老婦右腳有明顯開放性傷勢，衣服解開後全身有多處擦挫傷，傷勢嚴重程度要解剖後才能確定，目前無法判斷確切的死因。

檢方表示，下周三將進行解剖，確認致命傷後才能判定是殺人還是傷害致死罪，這2罪都是重罪，但刑度有差。

檢警調查，老婦平常與兒子張男居住，張男有多次家暴報案記錄，但老婦沒有申請保護令，張男也常與左右鄰居有過恐嚇、傷害、毀損等糾紛，鄰居也知道張男對母親會家暴，所以事情發生後，張男的嫌疑最大。

據地方人士表示，死者老婦鮮少出門，周三晚上鄰居有聽見張男大聲喝斥，疑要將母親拖上樓施暴，沒想到今天凌晨老婦被發現時，慘死在樓梯，恐周三晚上已奄奄一息，今天凌晨發現時已死亡。

嘉義縣消防局表示，布袋分隊接獲布袋派出所轉報指出，有民眾報案，家中有人腳受傷需救護車，立即派遣布袋91抵達現場，入屋查看發現8旬老婦趴臥樓梯，已呈現屍僵，明顯死亡，未送醫，現場後續交由警方與家屬處理。

檢警指出，張男辯稱母親是跌倒致死，有喝酒，不記得發生什麼事情。張男脾氣暴躁，常與鄰居發生糾紛，日前與鄰居發生衝突，被鄰居提出傷害告訴。

警方調查，死者張姓老婦人身體狀態是頭上腳下趴臥，非跌倒狀態，且全身擦挫傷，不像跌倒造成的傷勢，在樓上、樓下地板都有血跡，張男的供述不實。

警訊後，將張男依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方晚上複訊後，依涉及重罪嫌疑重大，向嘉義地方法院聲請羈押。

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嘉義布袋興中里今天驚傳人倫悲劇，8旬老婦疑遭家暴兒毆打慘死家中樓梯。圖／讀者提供
嘉義布袋興中里今天驚傳人倫悲劇，8旬老婦疑遭家暴兒毆打慘死家中樓梯。圖／讀者提供
嘉義布袋興中里今天驚傳人倫悲劇，8旬老婦疑遭家暴兒毆打慘死家中樓梯。圖／讀者提供
嘉義布袋興中里今天驚傳人倫悲劇，8旬老婦疑遭家暴兒毆打慘死家中樓梯。圖／讀者提供

嘉義 兒子 家暴

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