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嘉義東石某宮廟男乩身 今早疑大排抓魚不幸溺斃水門口

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義東石鄉某宮廟乩身63歲劉男，今天清晨騎電動車出門抓魚失蹤，經洲仔村長鄭清木及村民合力尋找，下午1點多時驚見劉男飄浮在大排水門口，嘉義縣消防局接獲通報協助與工程施工員操作怪手合力將死者拉上岸，家屬在現場處理後續，詳細事故原因待警方釐清。

嘉義縣消防局表示，下午3點13分警察局轉報東石鄉洲仔村某宮附近疑有人落水，派遣東石分隊等6車8人2役男前往搶救，抵達現場時溺者已浮於水面，人員將溺者拉起上岸，已明顯死亡。

鄭清木表示，劉男為某廟宇乩身，很喜愛吃魚，常去大排抓魚，村民今天見劉電動車停在大排附近，沒看見魚網，想說可能去抓魚，呼喊許久卻沒找到人，察覺有異，趕緊聯絡他一同去尋找，沒想到大家搜尋時發現劉男溺斃，劉男好人緣，發生憾事家屬及村民相當難過。

嘉義縣東石鄉某宮廟男乩身，今天清晨騎電動車出門抓魚失蹤，不幸溺斃大排。圖／讀者提供
嘉義縣東石鄉某宮廟男乩身，今天清晨騎電動車出門抓魚失蹤，不幸溺斃大排。圖／讀者提供

嘉義 東石 警察

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