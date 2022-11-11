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疑被毆打致死…嘉縣老婦陳屍住處、頭卡樓梯間欄杆 子涉嫌遭逮捕
嘉義縣89歲張姓老婦人今天被發現全身挫傷陳屍在住處樓梯間，檢警今天相驗，發現死者疑遭兒子張姓男子動手毆打致死，警方已將張男依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
檢警表示，現年89歲張姓老婦人今天凌晨被兒子張男友人洪姓女子發現倒在住處樓梯間，頭部還卡在樓梯間的欄杆，呼叫都沒有反應，救護車趕抵，發現老婦人已明顯死亡，沒有送醫。
警方發現老婦人右腳有明顯傷勢，樓梯上有血跡，死因不單純，檢警下午會同法醫相驗，發現死者全身挫傷，疑遭長時間毆打造成，下午立即逮捕涉嫌動手的張男。
張男則辯稱有喝酒，不記得當時發生什麼事情；警訊後，將張男依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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