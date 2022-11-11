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影／才剛下車秒竄火舌…國道一北向25.2公里火燒車 2人驚險逃劫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天傍晚，一名翁姓男子開車載著家人外出，途中行經國道1號北向25.2公里，突然聞到濃濃燒焦味，翁男趕緊將車駛入避車彎查看，不料，2人才剛下車，車身便竄出火舌，旋即整輛車陷入火海一片，警消獲報趕抵10分鐘將火撲滅，所幸現場沒人受傷，起火原因有待調查釐清。

經調查，翁姓男子（73歲）今天傍晚5時許，開車載著家人，途中行經國道1號北向25.2公里重慶路段，忽然聞到一股燒焦味，翁男趕緊將車駛入避車彎，旋即與家人下車查看，孰料，2人才一下車，整輛車便竄出火舌，旋即陷入火海。

翁男趕緊撥打電話向消防局求救，警消獲報趕抵，不到10分鐘將火撲滅，所幸未波及其他路過人車，現場沒人受傷，至於詳細起火原因，有待火調人員調查後釐清。

國道警呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

今天傍晚，國道1號北向25.2公里發生火燒車，所幸車內兩人及時逃出沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚，國道1號北向25.2公里發生火燒車，所幸車內兩人及時逃出沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚，國道1號北向25.2公里發生火燒車，所幸車內兩人及時逃出沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚，國道1號北向25.2公里發生火燒車，所幸車內兩人及時逃出沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚，國道1號北向25.2公里發生火燒車，所幸車內兩人及時逃出沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚，國道1號北向25.2公里發生火燒車，所幸車內兩人及時逃出沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝

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