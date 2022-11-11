消防署、壯闊台灣聯盟簽備忘錄 盼提升災害應變能力

消防署今天表示，為提升重大災害應變能力，與壯闊台灣聯盟等簽合作備忘錄，將試辦社區志工緊急應變等訓練，並共同辦理災害演習應變，盼強化重大災害時的後勤補給等作為。

消防署發布新聞資料指出，為確保面對大型災難所需的緊急應變訓練、物資、志工組織及建立後續相關基礎，與壯闊台灣聯盟及美國非營利組織Spirit of America在今天簽訂合作備忘錄。

消防署表示，與國內外民間組織簽訂備忘錄後，將合作包含規劃及試辦以社區為單位的緊急應變民間志工組織，並提供政府部門與都會區、鄉鎮及偏鄉社區志工所需要的緊急應變訓練與裝備器材。

消防署指出，與民間組織合辦災難應變相關計畫，包含演習、組織、訓練等，也會在通訊、後勤、物資補給等方面進行合作，盼提升第一線的災難應變能力。

消防署表示，與壯闊台灣聯盟和美國非營利組織Spirit of America簽訂合作備忘錄後，將試辦社區志工的緊急應變訓練，盼強化及提升社區遇到重大災害及國內面對大型災難的整備與應變能力。

壯闊台灣聯盟發布新聞資料指出，理事長吳怡農提到，簽訂備忘錄是代表公部門、民間單位與國際組織的合作，透過各項專案及試辦計畫，建立社區的災害應變能力，期待有意願為家園服務的民眾，除自救與互助，還能成為第一線救災人員的後盾，若國內遇到大型災難，需要民間、政府、國際組織等攜手合作，且相關準備必須從平時就開始。