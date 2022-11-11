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影／漁船基隆外海擱淺5船員跳海獲救 驚險畫面曝光
基隆市八斗子新順發66號漁船，今天早上在基隆嶼觸礁擱淺，基隆海巡隊巡防艇到場救援船上受困5人，因水深不足無法靠近，船上人員穿著救生衣後棄船跳海下水，巡防艇陸續將5人順利救起，救援驚險畫面曝光。
海巡署北基巡防區指揮部今天上午9時30分接獲報案，「新」船於基隆嶼西南方0.2浬處觸礁擱淺，船身進水，船上5人受困待援，立即指揮艦隊分署基隆海巡隊及第二岸巡隊基隆嶼安檢所前往救援。
基隆海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10033及PP-3555巡防艇馳赴現場，巡防艇抵達現場後，發現「新」船已觸礁擱淺，因水深不足無法靠近，經評估現場海流方向，由擱淺點往巡防艇方向流動，等「新」船人員著救生衣後，依序棄船下水。
基隆海巡隊副隊長曾樹風說，藉由海流將5人漂向巡防艇，PP-3555巡防艇陸續將5人順利救起後，載返基隆港隊部碼頭，人員均無受傷。
基隆海巡隊表示，近期東北季風增強，海象瞬息萬變，民眾出海作業前，應隨時關注天候海象資訊，並注意航行設備及機械狀況，並以確保自身安全，如遇緊急狀況，立即撥打「118免費報案專線」，海巡署接獲通報將立即前往協處。
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