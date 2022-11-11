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明池山莊滯留46輛車 明戒護從台7線宜蘭端駛離

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

北橫公路台7線明池至百韜橋路段，10月受颱風與東北季風共伴連續強降雨，造成多處路基流失、坍方路斷，公路總局經全力搶通緊急便道，昨起每日兩時段放行，明天中午12點將在百韜橋搭載曾受困明池山莊的遊客上山，並戒護他們從台7線宜蘭端駛離下山。

尼莎颱風與東北季風共伴影響，10月中旬為宜蘭地區帶來致災大雨，明池山莊246人一度受困，後續經救援團隊以車輛接駁來協助從台7線西端（桃園復興）撤離，但因道路尚未搶通，車輛仍停放在明池山莊內。

公路總局11月9日下午5點搶通緊急便道，昨起每天放行兩時段為早上7點30分至8點30分、下午3點至4點，以便運補民生物資、搶修、公務需求等車輛通行，後續將逐步解除管制措施。

公路總局經聯繫停放明池山莊的車輛遊客，明天中午12點在台7線85.5公里百韜橋集結後，搭乘9人座車到明池山莊，再以戒護通行方式從東端（宜蘭）駛離，估計有1輛中巴、36輛小客車，以及9輛機車。

公路總局搶通台7線便道。圖／公路總局提供
公路總局搶通台7線便道。圖／公路總局提供
救援團隊10月以車輛接駁，協助將受困民眾從台7線西端（桃園復興）撤離。圖／宜蘭縣政府提供
救援團隊10月以車輛接駁，協助將受困民眾從台7線西端（桃園復興）撤離。圖／宜蘭縣政府提供
公路總局搶通台7線便道。圖／公路總局提供
公路總局搶通台7線便道。圖／公路總局提供

宜蘭 尼莎颱風 東北季風

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