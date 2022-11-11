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影／台南女應徵賣場員工 竟遭詐騙集團關押8天才獲釋

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南30多歲女子在臉書上看到招募賣場人員，上月9日前往求職面試，誤入詐騙集團陷阱，詐團以必須參加職前培訓為由，將她關押控制，對外聯絡被切斷，帳戶也被當人頭帳戶使用，關押8日後戶頭被列警示帳戶才獲釋。台南市第六分局昨天循線拘提胡、李兩嫌到案。

據調查，胡、李二嫌與其他不詳成員共組詐欺犯罪集團，以高薪工作機會當作噱頭，引民眾上鉤，並在廉價旅館、日租套房控制行動自由，收取帳簿當人頭帳戶，待該帳戶成為警示帳戶後，控管成員才經由高層成員，以通訊軟體指示放人。

而南區30多歲的女子在臉書上看到招募賣場人員職缺，上月9日前往求職面試時，詐騙人員以必須參加職前培訓為由，將她關押控制，身分證件、手機、帳簿也被詐騙集團收走，對外聯絡被切斷，帳戶也被當人頭帳戶使用。

女子遭關押8日後，直到女子戶頭被列警示帳戶才被釋放，她重獲自由後，立即向警六分局報案，警方立即成立專案小組追查該集團成員。

歷經半個月一路抽絲剝繭，鍥而不捨的追查，警方指出，嫌犯三度更藏匿地點，甚至從汽車旅館轉換至電梯大樓住宅，惟最後仍難逃警方法眼，昨日鎖定犯嫌行蹤，順利將胡姓及李姓嫌犯拘提到案，適時瓦解詐騙集團的惡行，也避免更多的民眾受害。

據調查，詐騙集團以高薪工作機會當作噱頭，引民眾上鉤，並在廉價旅館、日租套房控制行動自由，收取帳簿當人頭帳戶，待該帳戶成為警示帳戶後才放人。圖／讀者提供
據調查，詐騙集團以高薪工作機會當作噱頭，引民眾上鉤，並在廉價旅館、日租套房控制行動自由，收取帳簿當人頭帳戶，待該帳戶成為警示帳戶後才放人。圖／讀者提供
台南警六分局昨日鎖定犯嫌行蹤，順利將胡姓及李姓嫌犯拘提到案，適時瓦解詐騙集團的惡行，也避免更多的民眾受害。圖／讀者提供
台南警六分局昨日鎖定犯嫌行蹤，順利將胡姓及李姓嫌犯拘提到案，適時瓦解詐騙集團的惡行，也避免更多的民眾受害。圖／讀者提供

詐騙集團 台南 面試

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