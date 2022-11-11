會計師事務所捐贈5G智能救護車 新北消：提升救護品質

日前新北市三重區一家會計師事務所，捐贈一輛要價359萬9000元的「5G智能行動急診救護車」給新北市消防局。今天上午11時許，於三重消防分隊舉辦捐贈儀式，正義聯合會計師事務所常務監事謝佩芸、謝欣芸代表捐贈，新北市消防局副局長李清安代表受贈。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，創立於1966年的「正義聯合會計師事務所」，是由謝有明與合夥人所創，主要業務包括會計、稅務和工商服務。五年前謝有明遭逢合夥人變故，事務所業務幾近停滯。兩年前謝有明的孫女謝佩芸、謝欣芸，同時考上會計師，承接祖父志業，將「正義聯合會計師事務所」改組，擴大服務三重鄉里。

三大表示，謝佩芸、謝欣芸為感念祖父謝有明創業維艱，本於飲水思源，取之於三重，期能為在地盡ㄧ份心力。遂於日前捐贈一輛要價359萬9000元的「5G智能行動急診救護車」給三重消防分隊，藉以提升三重地區緊急救護品質。