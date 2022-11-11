搭捷運釀糾紛 北市警：「碰撞踩踏案最多」逾6成

捷運手扶梯人潮多。本報資料照 台北市捷運警察隊今天表示，今年1月至10月受理台北捷運糾紛共209件，以碰撞踩踏占多數、逾6成，其它還有讓座、妨礙通行等；糾紛案，常出現上下班尖峰時段。

捷運警察隊發布新聞資料指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管制逐漸放寬，預估台北捷運運量將陸續回流，經分析，通勤旅客在捷運各線、車廂移動，尤其是在上下班尖峰時間，容易因人潮擁擠，有肢體碰撞，發生衝突事件。

警方表示，1名女子日前搭捷運時，因未注意前方有嬰兒車，導致遭輪子絆倒摔跤，事後引發糾紛；也有女乘客搭乘手扶梯時，誤認雨傘遭撥開而與前方乘客爆衝突，最後由捷運站務員、保全及捷運警察隊派到場處理。

捷運警察隊分析1月至10月份受理捷運系統因細故釀糾紛案，共209件，其中以碰撞踩踏占最多、逾6成，其它常見有讓座、妨礙通行、進出順序等糾紛案。

警方指出，上、下班尖峰時間搭乘捷運的人潮眾多，車廂擁擠時，最容易引發民眾進而發生不滿及爆發口角，甚至大打出手等狀況。

民眾搭乘捷運，警方呼籲，應平心靜氣，遇事務必冷靜面對，也可按車廂門旁紅色緊急按鈕，由站務人員協助處理，後續藉由警察調閱影像，還原事發現場，釐清責任，且盼以同理及體諒包容心態，化解相關糾紛。