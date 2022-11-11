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正妹實習女警一口流利英文嚇到學長 助外籍老翁免受騙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市70歲捷克籍老翁帳戶內有近400萬，手拿列印文件，前天上午至鳳山區銀行辦3萬7000境外匯款，行員報警；鳳山警分局鳳崗派出所警員李俊毅、黃吉君和實習女警鄒維庭到場，鄒見是外籍老翁，趨前以一口流利英文解說，阻止老翁落詐騙圈套，讓同行學長忍不住稱讚：「學妹好棒」。

高市一名捷克籍的駱姓70歲老翁，因誤信國外假電郵通知，對方通知他帳戶遭凍結，需先支付手續1170美金（約折合台幣37000）費用，才能重啟帳戶。駱因帳戶內有近400萬，信以為真，前天上午10時許，至鳳山區曹公路一家銀行準備辦理境外匯款時，行員發現有異報警。

鳳崗派出所警員李俊毅、黃吉君及實習生鄒維庭到場了解，當時學長一看是駱姓老翁是外籍人士，原本要比手畫腳時，鄒卻挺身而出，以一口流利英文和駱交談，了解原由，讓學長當場驚訝不已。

鄒探詢駱姓老翁後，得知駱接獲假冒英國金融行為監管局的郵件通知，對方聲稱，駱帳戶內的近400萬存款有異常金流出現，需凍結帳戶調查，若要解除帳戶，得支付1170美元（約台幣3萬7000元）。

鄒以耐心勸說駱姓老翁，電郵是詐騙集團慣用圈套，勿聽信，並舉過往詐騙案例教育，才讓駱放下心中大石，駱告知警方，來台教書多年，已在台灣定居，感謝警方協助，保住他辛苦存的積蓄。

實習女警鄒維庭以流利英文阻止外籍老翁受騙上當的行為，讓在場的學長比大拇指稱讚。

警專110年特考班的實習女警鄒維庭，今年28歲，高中讀外語科、靜宜大學觀光系時仍持續研讀英文，多益有775的中高級實力，對於幫助民眾免於詐騙，淡定地說，讓她從警的實習生涯，多了一份和家人朋友分享的喜悅。

鳳山警分局鳳崗派出所實習女警鄒維庭以流利英文阻止外籍老翁受騙上當的行為，讓指導的學長李俊毅也忍不住稱讚。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所實習女警鄒維庭以流利英文阻止外籍老翁受騙上當的行為，讓指導的學長李俊毅也忍不住稱讚。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所實習女警鄒維庭，在銀行以一口流利英文解說，阻止捷克籍的駱姓老翁落入詐騙圈套。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所實習女警鄒維庭，在銀行以一口流利英文解說，阻止捷克籍的駱姓老翁落入詐騙圈套。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所實習女警鄒維庭，以耐心勸說駱姓老翁，電郵是詐騙集團慣用圈套，勿聽信，並舉過往詐騙案例教育，才讓駱放下心中大石。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局鳳崗派出所實習女警鄒維庭，以耐心勸說駱姓老翁，電郵是詐騙集團慣用圈套，勿聽信，並舉過往詐騙案例教育，才讓駱放下心中大石。記者石秀華／翻攝

實習 詐騙集團

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