正妹實習女警一口流利英文嚇到學長 助外籍老翁免受騙

高市70歲捷克籍老翁帳戶內有近400萬，手拿列印文件，前天上午至鳳山區銀行辦3萬7000境外匯款，行員報警；鳳山警分局鳳崗派出所警員李俊毅、黃吉君和實習女警鄒維庭到場，鄒見是外籍老翁，趨前以一口流利英文解說，阻止老翁落詐騙圈套，讓同行學長忍不住稱讚：「學妹好棒」。

高市一名捷克籍的駱姓70歲老翁，因誤信國外假電郵通知，對方通知他帳戶遭凍結，需先支付手續1170美金（約折合台幣37000）費用，才能重啟帳戶。駱因帳戶內有近400萬，信以為真，前天上午10時許，至鳳山區曹公路一家銀行準備辦理境外匯款時，行員發現有異報警。

鳳崗派出所警員李俊毅、黃吉君及實習生鄒維庭到場了解，當時學長一看是駱姓老翁是外籍人士，原本要比手畫腳時，鄒卻挺身而出，以一口流利英文和駱交談，了解原由，讓學長當場驚訝不已。

鄒探詢駱姓老翁後，得知駱接獲假冒英國金融行為監管局的郵件通知，對方聲稱，駱帳戶內的近400萬存款有異常金流出現，需凍結帳戶調查，若要解除帳戶，得支付1170美元（約台幣3萬7000元）。

鄒以耐心勸說駱姓老翁，電郵是詐騙集團慣用圈套，勿聽信，並舉過往詐騙案例教育，才讓駱放下心中大石，駱告知警方，來台教書多年，已在台灣定居，感謝警方協助，保住他辛苦存的積蓄。

實習女警鄒維庭以流利英文阻止外籍老翁受騙上當的行為，讓在場的學長比大拇指稱讚。