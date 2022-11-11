影／屏東小客車闖紅燈撞綠燈直行車輛 85度C街邊店鐵門被撞破
屏東市今清晨5點多發生交通事故，李姓婦人駕駛小客車行經中正、廣東路口時疑闖紅燈，撞上林姓女子小客車，李女一時反應不及撞進路邊的咖啡蛋糕烘焙連鎖店85度C，巨大聲響讓酣睡中的附近住家嚇壞，警方表示，兩駕駛都無酒駕，兩車3人送醫幸僅輕傷，事故原因仍待調查釐清。
遭撞的85度C是黃金三角窗店面，重新整修剛營業，店家一早獲報嚇傻，初步盤點僅鐵捲門被撞壞，店內蛋糕冷藏櫃等設施未遭波及，損失仍待查估。店員表示，「損失應該還好，但真的衰！」幸好該店不是24小時全天營業，不然一定有消費者遭殃。
警方表示，李姓婦人（76歲）當時駕駛小客車，從廣東路往西方向行駛，經過中正路時疑似闖紅燈，與行駛於中正路上的林女（25歲）小客車碰撞，李婦反應不及直接撞進85度C，林女為閃避撞上路邊電桿，車上乘客曾姓男子（25歲）也受傷，肇事原因待釐清。
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