直行車誤入轉彎車道 跟著轉的下一秒卻擦撞小貨車

越南籍阮姓女子駕車在高市左營區自由路和大中路口，要直行卻行駛在轉彎車道，擦撞轉彎的自小貨車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝 46歲越南籍阮姓女子今天上午駕駛Lexus百萬休旅車，行經左營區自由路和大中路口，原本要直行，卻誤駛入轉彎車道，結果轉彎燈亮，被迫跟著一起轉時，擦撞右側轉彎的自小貨車，幸雙方無人受傷，因2人均未酒駕，車禍肇責由警方釐清。

左營警分局警方今天上午9時40分許，接獲民眾報案，指自由路和大中路口有擦撞車禍，警方到場，發現是阮姓女子（46歲）駕駛Lexus百萬休旅車，行駛在大中路內側的左轉彎車道，但阮女卻要直行，在左轉彎燈亮起時，和右側的轉彎車道上的蔡姓男子駕駛的自小貨車擦撞。

由於當時現場有不少車欲轉彎，車禍發生後，一度多車停在轉彎車道，讓民眾誤以為發生多車車禍。