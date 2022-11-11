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一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

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一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

家樂福楊梅物流中心今年3月大火，損失逾39億元，檢警調查原因，竟是員工抽菸未熄滅釀成。本報資料照片
家樂福楊梅物流中心今年3月大火，損失逾39億元，檢警調查原因，竟是員工抽菸未熄滅釀成。本報資料照片
家樂福楊梅物流中心今年3月大火，由於廠房存放大量乾貨、百貨、家電和電器商品，火勢延燒迅速，付之一炬，損失高達39億元，而整起事件的肇因竟是員工抽菸引起；桃園地檢署偵辦此案，認定物流中心許姓拆櫃臨時工涉犯失火燒毀現有人所在建築物罪，今天偵結起訴。

據悉，家樂福楊梅物流中心去年7月甫完工啟用，是家樂福最先進的智慧物流中心，因廠房存放大量乾貨和民生用品，導致今年3月14日清晨發生火警時，火勢一發不可收拾，最後不僅貨物毀損，物流中心也有一半結構塌陷，損失慘重。而災害也影響附近居民生活，桃園市長鄭文燦也命楊梅區公所協調家樂福賠償居民損失。

關於物流中心大火原因，桃園檢警調查是人為疏失造成，主要責任在物流中心許姓拆櫃臨時工身上。

起訴指出，許男（23歲）本應注意抽菸後應確實熄滅火星，卻疏於注意，分別於3月14日清晨6時58分、7時7分二個時間在常溫倉儲棧板站存區抽菸後，隨手將菸蒂棄置現場即離開，約莫7時16分，其抽菸位置旁的棧板就起火燃燒。

偵訊時，許男承認抽菸，但忘記抽完有沒有熄滅，辯稱不曉得菸蒂的火星會引起大火，自己也被嚇一跳；檢方調閱監視器，確認事發當時，起火點僅許男一人抽菸，在許男抽完離開不到10分鐘時間，現場棧板就起火燃燒，因此認定2者有因果關係。

檢方調閱監視器及傳喚相關證人後，認定許男涉犯失火燒毀現有人所在建築物罪和失火罪，應從一重以失火燒毀建築物論罪。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

家樂福楊梅物流中心今年3月大火，損失逾39億元，檢警調查原因，竟是員工抽菸未熄滅釀成。本報資料照片
家樂福楊梅物流中心今年3月大火，損失逾39億元，檢警調查原因，竟是員工抽菸未熄滅釀成。本報資料照片

抽菸 家樂福

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