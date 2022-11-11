女子誤信接電話月薪4萬遭關8天 南警逮2男送辦
台南市34歲胡姓女子在網路應徵工作，對方開出接電話月薪逾4萬元條件，胡女赴約後被詐騙集團控制關了8天，直到胡女帳戶被列警示後才釋放，警方逮捕2名男子送辦。
台南市警局第六分局警員今天告訴中央社記者，曾從事房仲的胡女，10月9日在臉書（facebook）看到賣場徵才後連繫對方，對方開出接電話月薪逾新台幣4萬元條件，胡女信以為真，相約在台南市南區某家麥當勞前碰面，隨即坐上車參加職前訓練。
未料胡女上車後馬上遭詐騙集團控制，被取走身分證件、手機等，對外聯絡也被切斷，胡女帳戶當成人頭帳戶使用，關押8天中，持續在旅館、日租套房間移動，直到胡女帳戶被列警示後才釋放。
警方獲報後追查，9日分別在台南市永康區及安平區逮捕22歲胡姓男子及28歲李姓男子，但這2人只是在詐騙集團中負責看守被害人，位階頗低。
警方初步調查，先前已有3名被害人遭此詐騙集團控制，獲釋後未報案，胡女是第4人；此詐騙集團也因新北市淡水案鬧得太大而解散。
警方訊後依詐欺、妨害自由、恐嚇、洗錢等罪嫌，送辦胡男和李男，台南地檢署昨天聲押獲准。警方也將持續追捕詐騙集團幕後黑手。
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