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險遭股票代操詐騙300萬 竹南警與農會聯手阻匯款

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

警員告知男子合法代操作股票公司，是不可能要客戶直接將錢匯入他人的帳戶內。圖／竹南警方提供
警員告知男子合法代操作股票公司，是不可能要客戶直接將錢匯入他人的帳戶內。圖／竹南警方提供

苗栗縣竹南鎮一名中年男子在瀏覽網站時，看到股票投資訊息後，落入股票代操詐騙陷阱，前天上午被害男子前往竹南鎮農會匯款300萬元投資款時，因金額龐大，行員警覺詢問發現疑似遭詐，通報警方處理，合力勸阻匯款，成功保住男子積蓄。

警方指出，被害男子向警方指稱，日前在瀏覽網站時，一名自稱某某老師的網友，自詡能聯合各方股票投資團體，保證投資必能獲利，並稱只要將資金匯入指定帳戶，還能代為操作，輕鬆獲利，讓他心動不已，決定投資300萬元才到金融機構進行匯款。

前天上午11點多，因男子匯款數額龐大，農會職員察覺有異，且該帳戶有異常狀態，因此趕緊報警處理。竹南派出所警員林育陞、彭馳惠到場了解後，馬上告知男子這是詐騙常見手法之一，合法的代操作股票公司，是不可能要客戶直接將錢匯入他人的帳戶內，在不斷勸說下男子才打消匯款念頭，成功保住辛苦積蓄。

警方也提醒民眾，投資務必要循合法正當管道，如遇疑似詐騙情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報警處理，提高警覺以保障自身財產。

竹南警員與農會職員聯手勸說阻止男子匯款，才讓他打消匯款念頭，保住辛苦積蓄。圖／竹南警方提供
竹南警員與農會職員聯手勸說阻止男子匯款，才讓他打消匯款念頭，保住辛苦積蓄。圖／竹南警方提供

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