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夜半偷鞋「聞香」遭警逮 戀足怪客：聞完腳味就會放回去了
高雄楠梓區一名25歲蔡姓男子周二(8日)凌晨鬼祟徘徊於街道上，疑似逐戶搜羅女性鞋履，民眾在自家監視器驚見蔡男偷鞋身影，急忙向楠梓派出所報案，員警旋即於報案地點不遠處找到蔡男，蔡供稱拿取鞋子是為了滿足自身戀足癖，「聞完腳味就會放回去了」。
８日凌晨２時許，楠梓分局楠梓派出所接獲民眾報案，稱在自家監視器畫面中看見一名男子行跡怪異，疑似是在偷自己的鞋子，並向員警描述該男外表「平頭、短袖短褲、有刺青」。
員警立刻趕抵位在楠梓舊街２９巷２５弄的報案現場，已無蔡男蹤跡，不久才在離報案現場不遠處尋獲蔡男，進一步在蔡男身邊發現女性拖鞋及涼鞋，經向報案者確認，鞋子確實為其所有。報案人又向員警供稱，今年８月間手機架及發票遭竊，懷疑也是蔡男所為。
蔡男向員警坦承自己有戀足癖，徘徊街道是在「場勘」，原本是想聞完腳味就將鞋子物歸原位，未料遭警早一步逮到，但對於竊取手機架及發票一事，蔡男卻矢口否認。
警方目前針對蔡男偷取鞋子行為，依竊盜罪嫌將其函送偵辦；有關竊取手機架及發票，警方則持續調查，釐清續辦。
楠梓分局呼籲，民眾若發現財物遭竊或可疑人士徘徊，請立即撥打１１０通知警方，商家或住家加裝監視器可適當避免宵小覬覦財物，有效遏止犯罪行為。
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