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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

「垂釣忘了愛車」遇漲潮車險滅頂 警方即刻救援

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

拖吊業者從海堤處以吊掛方式，順利於1小時間內排除困境，讓羅男車輛順利脫困。圖／通霄警方提供
拖吊業者從海堤處以吊掛方式，順利於1小時間內排除困境，讓羅男車輛順利脫困。圖／通霄警方提供
一名家住桃園市八德區羅姓男釣客，昨清晨獨自開車到苗栗縣通霄鎮新埔漁港海邊垂釣，因專注釣魚，未注意漲潮，當發現海水潮線已漲到所停放車輛沙灘時，才驚覺不妙，立即撥打110報案求援。

警方表示，昨上午8點50分許接獲報羅男（58歲）案趕赴現場，發現海水已兵臨城下，漲至羅男車輛停放處四周，導致車輛無動線可駛離脫困，因海水漲潮速度非常快，警方立即電召拖吊業者趕赴現場，從海堤處以吊掛方式，順利於1小時間內排除困境，讓羅男車輛順利脫困，結束西海岸垂釣驚魂記。

通霄警分局呼籲，苗栗沿海沙灘海邊美景多，民眾至海邊遊玩、欣賞美景或垂釣時，應特別注意自身安全，尤其海水潮汐瞬息萬變，稍一不慎可能鬧出人命，同時也應注意車輛安全，避免駛入沙灘停放。

漲潮

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