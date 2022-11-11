獨／高市議員候選人轎車停等紅燈遭追撞 幸無人受傷

高市第8選區前金、新興和苓雅的議員候選人黃文益的轎車，今天上午在楠梓區楠陽路口停等紅燈時，遭後方追撞，所幸無人受傷；圖為5日黃文益競選總部成立時的他揮舞競選旗幟的畫面。記者蔡容喬／攝影

九合一選舉進入倒數，候選人無不卯足全力上街拜票，高市議員第8選區候選人黃文益，尋求連任，今天上午和女兒，坐上由司機駕駛的轎車，行經楠梓區楠陽路路口停等紅燈，後方轎車疑未保持安全車距追撞黃的轎車，所幸雙方均無人受傷，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

據了解，這起追撞車禍發生在楠梓區楠陽路，今天上午7時許，市議員候選人黃文益的蔣姓司機（25歲），駕車搭載黃及其女兒，在楠陽路路口停等紅燈，後方由李姓男子（48歲）駕駛的轎車，疑未注意車前狀況，撞上黃的轎車。

車禍發生後，造成黃的轎車後方毀損，所幸雙方無人受傷，黃和女兒受到些許驚嚇；轄區警方到場處理，依規定測繪現場車禍狀況，並對蔣、李2人實施酒測，雙方均未喝酒，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。