影／女租車載友未依號誌燈直接左轉 三峽兩車衝撞3傷

20歲楊姓女子昨天（10日）晚上開著一輛租賃車載友，疑未依號誌燈指示，從新北市樹林區大義路左轉學府路，不慎撞上對向許男所駕駛的汽車，許男失控往三峽區大義路人行道衝去，撞斷消防栓，開上人行道才止停，許男車內3人受傷送醫無礙。肇事雙方沒有酒駕，許男無照依法開罰，事故原因待查。

經調查，楊姓女子（20歲）昨天晚上9時29分左右，駕駛一輛租賃車載著一友，沿著新北市樹林區大義路駛去，途中楊女疑未依照號誌燈指示，直接左轉學府路，當場撞上對向許男（28歲、駕駛執照被註銷）所駕駛的汽車。