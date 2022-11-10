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影／桃園31歲男溪降疑操作不慎 墜30米深溪床亡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

桃園市張姓男子今與4名同好，到南投仁愛春陽部落太魯灣從事溪降活動，未料活動時不慎墜落30米深溪床，隊友對外救援，但搜救人員到場時，張男已明顯死亡，遺體經人力搬運下山後，已交由警方處置，詳細案發原因仍待釐清。

據了解，31歲張男與來自台中、台北的4名同好相約到太魯灣地區溪降，未料張男在活動時，疑操作不慎竟從30米高的太魯灣溪谷上游，直接墜落至溪床，受創嚴重，當場失去意識而無反應，同行隊友緊急通報119求援。

南投縣消防局指出，今天中午12時38分獲報，春陽部落太魯灣有民眾墜落30米深谷，當下立刻派遣仁愛消防分隊，會同當地警方、林務局巡視員及神鷹搜救隊等組成12人的地面搜救隊前往救援，約在下午1時41分抵達事故點停車處。

搜救人員表示，一抵達停車處後，隨即攜帶各式器材後徒步趕赴事故地點，但因沿途地形及路徑狹小，且緊鄰百米深度以上深谷，因此挺進不易，只能彼此合作互相提醒，並在下午近2時許時抵達事故地點接觸患者，但發現他已明顯死亡。

而在確認張男已無生命跡象後，搜救人員第一時間申請空勤直升機進行吊掛作業，但因事故現場周邊環境無適合吊掛地點，只能放棄，最後仍採人力搬運，且沿途透過繩索確保，下午3時許46分順利將遺體移往車輛停放處，並交由警方處置。

警方表示，該事故發生的詳細經過及原因仍待進一步調查釐清，也會報請待檢方相驗死因。消防局則籲，民眾從事任何戶外活動時，務必做好事前準備，個人裝備應攜帶齊全，了解山區氣候，並評估自身身體狀況，避免讓自身陷入險境。

桃園市張姓男子在南投仁愛太魯灣溪降時不慎墜落30米深溪床身亡。圖／讀者提供
桃園市張姓男子在南投仁愛太魯灣溪降時不慎墜落30米深溪床身亡。圖／讀者提供

南投 桃園

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