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竹市警查網路購物詐騙集團 已知有20多名被害人
新竹市警察局刑警大隊啟動警政署詐騙集團及失蹤人口案件的清樓專案，針對轄內社區可疑住戶、旅宿業及出租套房訪查，共查訪300家次，5日在所轄市區日租套房查獲一起網路購物的詐騙案，已清查出有20多名被害人，正擴大偵辦中。
警方指出，今年初起轄區員警對於受理詐欺及失蹤人口案件，強化偵查力道並逐案管制偵辦進度，曾於今年5月間受理民眾報案，進而查獲1件飯店內遭拘禁人頭帳戶的詐欺集團案，營救出4位被害人。
因應11月他轄發生詐欺集團囚禁凌虐求職者之重大治安事件，竹市警依警政署規畫，動員全體警力執行「清樓專案」。
新竹市警察局長郭士傑表示，詐騙集團由過往透過掮客招募車手模式，改透過網路社群軟體刊登求職及貸款等訊息誘騙民眾。被害人輕則淪為詐騙人頭帳戶，重則遭強行沒收手機斷絕對外聯繫並遭施以暴行，甚至危及生命安全。
郭士傑呼籲民眾，對於以「高薪輕鬆賺錢」、「租存簿」及「快速變現」等求職徵才貼文，應提高警覺，並請立即撥打165反詐騙專線向警方確認，以確保自身與他人之生命財產安全。
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