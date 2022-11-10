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影／驚險畫面曝光！婦人落水 消防員湍流圳中徒手搶救

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田中鎮一名婦人昨天從八堡圳落水，被沖到下游員林段，彰化縣消防局第二大隊接獲通報，即在下游處設下攔截網，消防員不畏水流湍急，在圳道內徒手攔截搶救下婦人，婦人送醫後雖仍不治，但消防員英勇救人畫面曝光，網友紛紛在網路留言「感謝消防弟兄，辛苦了」。

這名55歲婦人是昨天上午7時39分被通報落水，婦人丈夫在田中八堡圳旁發現妻子鞋子，趕緊通報119，消防局則出動田中消防分隊、第二大隊前往搶救，約在8時32分社頭分隊在員大排段發現婦人已被水流沖到下游，趕緊通知員林西區分隊。

消防人員即在隨後在距離落水處已10公里外的員林段再次發現婦人載浮載沈，即在員林市益民二街與中正路2巷口的八堡一圳先下放攔截網，消防盧姓教官等兩人下到湍急的水圳下，徒手將婦人攔截救起，婦人送醫後雖仍不治，救援影片曝光後，民眾仍留言讚許消防隊員英勇救人。

彰化縣田中鎮一名婦人昨天從八堡圳落水，被沖到下游員林段，消防員不畏水流湍急，在圳道內徒手攔截搶救下婦人。圖／翻攝自消防局第二大隊臉書
彰化縣田中鎮一名婦人昨天從八堡圳落水，被沖到下游員林段，消防員不畏水流湍急，在圳道內徒手攔截搶救下婦人。圖／翻攝自消防局第二大隊臉書
彰化縣田中鎮一名婦人昨天從八堡圳落水，被沖到下游員林段，消防員不畏水流湍急，在圳道內徒手攔截搶救下婦人。圖／翻攝自消防局第二大隊臉書
彰化縣田中鎮一名婦人昨天從八堡圳落水，被沖到下游員林段，消防員不畏水流湍急，在圳道內徒手攔截搶救下婦人。圖／翻攝自消防局第二大隊臉書

員林 消防員

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