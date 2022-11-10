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女網友送定情鑽戒要他匯結婚基金 警用1招讓他大夢初醒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子在網路認識1名女子，發現兩人很聊得來，幾天後女方就說願和陳男結婚。對方還寄了一枚15萬元鑽戒給陳男，並說服陳男匯15萬進指定帳戶當結婚基金。警員、行員告訴陳男遇上詐騙圈套，但陳不信。警員帶他到附近銀樓鑑定收的鑽戒是假鑽，才大夢初醒。

基隆市警察局第二分局今天表示，信義派出所巡佐林建國、警員游建豪8日下午接獲中國信託「金融防詐通報網」通報，稱1名男子到銀行表示要匯款，從言行研判可能遭遇詐騙。

警方從陳男口中得知，他在網路認識1名女子，兩人聊天相當投緣，幾天之後，女子告訴陳男，願意和他步入婚姻的殿堂，而且還寄給陳男一枚鑽石婚戒。

陳男收到女子寄來的定情物，非常開心，因此當女子告知她花了15萬元買鑽戒，並要他也匯15萬元進指定帳戶做為結婚基金，陳男信以為真，並到銀行要匯款。

警員告訴陳男被騙了，但他不以為然，還秀出女子寄來的婚戒，證明確有其實。警員說，這是假交友、真詐財的詐騙手法之一，苦口婆心見陳男仍不相信，提議帶這枚婚戒到附近銀樓鑑定，看是不是真值15萬元。結果鑑定是顆假鑽，陳男大夢初醒，雖然覺得失落，但所幸保住積蓄。

基隆市警二分局信義派出所巡佐林建國、警員游建豪聯手攔阻男子被騙15萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局信義派出所巡佐林建國、警員游建豪聯手攔阻男子被騙15萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子收到女網友寄來的鑽戒，誤信兩人要結婚同意匯款。警員帶他到附近銀樓鑑定鑽戒是假鑽，才知險些被騙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子收到女網友寄來的鑽戒，誤信兩人要結婚同意匯款。警員帶他到附近銀樓鑑定鑽戒是假鑽，才知險些被騙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子收到女網友寄來的鑽戒，誤信兩人要結婚同意匯款。警員帶他到附近銀樓鑑定鑽戒是假鑽，才知險些被騙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子收到女網友寄來的鑽戒，誤信兩人要結婚同意匯款。警員帶他到附近銀樓鑑定鑽戒是假鑽，才知險些被騙。記者邱瑞杰／翻攝

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