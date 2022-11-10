快訊

明天「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

孔廟失火怎麼辦？ 消防署跟台南市府合作強化古蹟防災

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

為了強化古蹟防救災管理，消防署與文化部、台南市府合作，8、9日連續兩天，在台南舉辦「111年古蹟歷史建築防災成果發表研討會暨防災演練」，分享古蹟防救災機制與技術，並實際演練「一級古蹟孔廟救災」，期許提升應變能力；有趣的是，不同於普遍的乾粉滅火器，古蹟救災是用「強化液滅火器」，能降低文物的二次傷害。

消防署指出，活動第一天研討會，邀請到國內古蹟防災專家、學者及2022總統盃黑客松獲獎卓越團隊，分別就古蹟防災議題專業解說，同時縣市消防機關也就歷年古蹟消防救災演練的成效，分享經驗。

新北市消防局副局長陳崇岳，和大家探討古蹟歷史建築物的消防搶救作業，說明如何運用指揮訓練軟體及系統式教學課程、由3D虛擬實境（VR）的方式，提升災害搶救效能。

長榮大學教授邵珮君，說明歷史街區的火災延燒與防火安全課題，透過居民防火意識調查，以學術研究歸納統計風險因子，提出傳統街區防火安全機制。

台南市文化資產管理處副研究員傅清琪，以文化資產與消防防災為主題，加強宣導古蹟、文化資產維護及管理觀念，提升古蹟建築修復及法令認知。

活動第二天，台南市消防局直接在國家一級古蹟台南孔廟，實戰「防救災演練」，演練項目包括古蹟自衛消防編組啟動、通報、滅火、文物搶救及人員疏散避難等，待轄區消防分隊到達現場，再做消防救災演練。

台南市消防局指出，考量古蹟歷史價值，演練中特別採用無粉塵、清潔便利、且不易附著於古蹟文物本體的「強化液滅火器」，跟平時用的乾粉滅火器有很大的差別，能降低對古蹟文物的二次傷害。

消防署表示，古蹟建築是人類文明與文化的軌跡，也是台灣人民的歷史瑰寶，防災工作重於搶救，自2017年起就跟文化部、各縣市消防機關跨域合作，加強文化資產及古蹟的防災管理，達到自助、共助、公助的防災共識，以降低災害損失。

內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝
內政部消防署跟文化部、台南市府合作，昨天在台南孔廟古蹟實戰「防救災演練」，期許提升相關人員救災應變能力。記者翁至成／翻攝

古蹟 文化資產 台南

延伸閱讀

立委要求定期公開博物館文物損毀 李永得：研議訂定指引

傳說、水占卜、古蹟！山上花園水道博物當月老，助結善緣

防極端氣候帶來水患 新北自主防災社區再添3處

陽明交大與國研院複合聚落型地震防災監測預警系統 今揭牌

相關新聞

整車嚇哭！桃園娃娃車自撞電線桿 駕駛撞破頭4童受傷送醫

桃園市八德區一輛娃娃車今下午疑在建國路自撞電線桿，車上男駕駛頭部撕裂傷出血、1名女童嘴唇撕裂傷，另還3名幼童受輕傷，送醫...

又是酒駕...退休女教師遊台東遭撞亡 家屬怒：駕駛累犯卻2萬交保

台中市豐原區豐田國小張姓退休女教師，本周日與家人到台東出遊，未料晚餐後步行返回民宿，張卻遭小貨車撞上，傷重不治。家屬氣憤...

影／濃煙竄天遠處聞臭味！台南垃圾場大火 出動10多車逾30人搶救

台南學甲區垃圾衛生掩埋場晚間6時21分傳出火警，消防局據報後出動學甲等鄰近消防分隊等10車、20多人前往搶救，消防局到場...

桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嘆：肉身保護仍不敵外力慘死

桃園一名62歲陳姓男子昨天騎機車載女兒下課，行經桃園區中正路時，遭後方駕駛廂型車的68歲留姓男子追撞，整輛車失控撞向安全...

驚悚！網傳新北泰山「跟拍4人組」 女子躲超商也不放過

日前有網友在臉書社群貼文，指稱新北市泰山區有4人一組，手持手機尾隨夜歸女子跟拍，被害人躲進超商店內，他們還無視女子有無意...

影╱狡猾機車大盜偷遍南台灣 死巷遇警終被逮

高雄一名47歲唐姓男子，8日凌晨於燕巢一處巷弄，騎乘機車鬼鬼祟祟，現場巡邏員警見狀上前詢查，唐男卻假借搜找背包中證件，趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。