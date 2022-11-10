孔廟失火怎麼辦？ 消防署跟台南市府合作強化古蹟防災

為了強化古蹟防救災管理，消防署與文化部、台南市府合作，8、9日連續兩天，在台南舉辦「111年古蹟歷史建築防災成果發表研討會暨防災演練」，分享古蹟防救災機制與技術，並實際演練「一級古蹟孔廟救災」，期許提升應變能力；有趣的是，不同於普遍的乾粉滅火器，古蹟救災是用「強化液滅火器」，能降低文物的二次傷害。

消防署指出，活動第一天研討會，邀請到國內古蹟防災專家、學者及2022總統盃黑客松獲獎卓越團隊，分別就古蹟防災議題專業解說，同時縣市消防機關也就歷年古蹟消防救災演練的成效，分享經驗。

新北市消防局副局長陳崇岳，和大家探討古蹟歷史建築物的消防搶救作業，說明如何運用指揮訓練軟體及系統式教學課程、由3D虛擬實境（VR）的方式，提升災害搶救效能。

長榮大學教授邵珮君，說明歷史街區的火災延燒與防火安全課題，透過居民防火意識調查，以學術研究歸納統計風險因子，提出傳統街區防火安全機制。

台南市文化資產管理處副研究員傅清琪，以文化資產與消防防災為主題，加強宣導古蹟、文化資產維護及管理觀念，提升古蹟建築修復及法令認知。

活動第二天，台南市消防局直接在國家一級古蹟台南孔廟，實戰「防救災演練」，演練項目包括古蹟自衛消防編組啟動、通報、滅火、文物搶救及人員疏散避難等，待轄區消防分隊到達現場，再做消防救災演練。

台南市消防局指出，考量古蹟歷史價值，演練中特別採用無粉塵、清潔便利、且不易附著於古蹟文物本體的「強化液滅火器」，跟平時用的乾粉滅火器有很大的差別，能降低對古蹟文物的二次傷害。