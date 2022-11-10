整車嚇哭！桃園娃娃車自撞電線桿 駕駛撞破頭4童受傷送醫

桃園市八德區一輛娃娃車今下午疑在建國路自撞電線桿，車上男駕駛頭部撕裂傷出血、1名女童嘴唇撕裂傷，另還3名幼童受輕傷，送醫時均意識清楚、無大礙；警方正在釐清車禍原因。

桃園市消防局今下午4時34分獲報，八德區建國路750巷口有一輛娃娃車自撞電線桿，轄區大湳分隊獲報，出動3車6人趕至；現場5名傷者均意識清楚，其中駕駛廖姓男子（61歲）頭部有10公分撕裂傷流血，另有左肩疼痛及右膝2*2公分擦傷。

另外4歲王姓女童嘴唇1公分撕裂傷、4歲張姓男童左手疼痛、6歲許姓男童左手掌疼痛、6歲陳姓男童胸部疼痛，也都送醫、無大礙，車上還有一名隨車老師。警方正在調查事故發生原因。

有目擊者在臉書「記憶八德」放出現場照片，只見電線桿卡在娃娃車頭正中央，深度頗深，疑事發時撞擊力強大，也有目擊者留言「剛經過有看到，司機頭流血很可怕，慶幸小朋友們都沒事」、「嚇哭了好心疼」。

據了解，案發幼兒園位在八德區，負責人2018年曾因招收人數超過設立許可核定人數、生師配比不符規定被開罰，要求限期改善。