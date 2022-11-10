八堡一圳設攔截網救起溺水婦 送醫仍不治

彰化田中鎮1名婦人疑似在八堡圳落水，彰縣消防局獲報後派員搜尋，在距離落水點約10公里的八堡一圳放置攔截網，從水勢湍急的圳溝把婦人救出，但婦人送醫後仍宣告不治。

彰化縣消防局人員指出，昨天上午接獲報案指稱，田中鎮一名55歲婦人疑似在八堡圳落水，由於水勢湍急，消防局勤務中心立即通報下游的田中、員林、社頭等分隊協尋。

消防隊員沿著八堡圳溝一路往下游尋人，不久後有消防隊員發現婦人疑似在員林大排飄流，員林西區分隊則在距離落水地點約10公里遠的員林市益民二街與中正路2巷口的八堡一圳放置攔截網。

消防隊員也進入圳溝，等到婦人飄流到八堡一圳被攔截網截住時把人救起，但婦人已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治；警方則說，婦人落水的原因仍待釐清。