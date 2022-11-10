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又是酒駕...退休女教師遊台東遭撞亡 家屬怒：駕駛累犯卻2萬交保

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市豐原區豐田國小張姓退休女教師，本周日與家人到台東出遊，未料晚餐後步行返回民宿，張卻遭小貨車撞上，傷重不治。家屬氣憤地說，警方調查徐姓駕駛是酒駕累犯，撞死人卻2萬元交保，罰責太輕，無法接受。

本月6日，68歲張姓婦人與丈夫、2名女兒，一家4口到台東池上遊玩，晚上7點多，全家徒步在池上鄉忠孝路段，48歲徐男駕駛小貨車將張撞飛，大女兒也受傷，張婦送關山慈濟醫院急救，仍宣告不治，徐男肇事逃逸。

警方調閱監視器，帶回徐姓駕駛，測出酒測值高達0.95毫克。徐男一度辯稱，不清楚撞到人，回家才喝酒，事後聯繫律師到場，徐改口坦承酒駕肇逃，檢方依酒駕致人於死罪偵辦，2萬元交保。

張婦家屬表示，看到相關媒體報導，徐男是酒駕累犯，撞死人卻2萬元交保，無法接受。

家屬說，全家出門用餐，返回民宿途中妻子就客死異鄉，讓他無法接受；他也認為，酒駕肇事罰責太輕，車子等同殺人凶器，政府應沒收嫌犯的凶器，不再開車害人。

家屬指出，池上鄉舉辦活動發展觀光，遊客慕名而來，現場沒有交管，等同將遊客安全置於不顧，而忠孝路是池上鄉市區的主要道路，部分商家將車子停在人行道上，民眾只能走到馬路邊，相關單位應加強宣導往來車輛減速，做好號誌標示，避免悲劇發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市豐原區豐田國小張姓退休女教師，本周日與家人到台東出遊，張遭徐男酒駕撞傷，傷重不治，家屬無法接受。圖／家屬提供
台中市豐原區豐田國小張姓退休女教師，本周日與家人到台東出遊，張遭徐男酒駕撞傷，傷重不治，家屬無法接受。圖／家屬提供

酒駕 台東 肇逃

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