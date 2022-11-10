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超驚險！宜蘭孕婦家中急產 消防員「雙手顫抖」幫接生突遇嬰繞頸

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭一名孕婦臨盆在即，縣府消防局獲報派遣救護車出勤。3名消防員到場後，婦人羊水已破且胎頭都快產出，當下緊急應變轉換身份幫接生，結果小嬰兒出生時臍帶繞頸、哭聲不明顯，消防員繃緊神經並展現專業克服，最後平安將母女送醫才鬆了一口氣。第一次急產接生的林文軒直呼，「從未想過有當乾爸的一天。」

消防局救災救護指揮中心昨天下午1點多接獲民眾報案，稱有孕婦快要生產，需要協助送醫，隨後立即出動員山分隊救護車，由隊員林耿立、林文軒及林瑾瑜3人前往執行勤務。

3人到場後，家屬表示羊水已破、持續宮縮，孕婦更說胎頭快要產出了，他們當下直接在現場接生，然而小嬰兒出生後臍帶繞頸3圈、哭聲也不太明顯。

訓練有素的救護人員展現專業，排除臍帶繞頸、給予足底刺激和抽吸口鼻，同時使用急產包，以臍帶剪固定臍帶、臍帶夾兩側夾住臍帶，給予小嬰兒保暖後交給媽媽後，持續抽吸新生兒口鼻，終於聽到小生命的響亮哭聲。

接著，救護人員以搬運椅將母女倆從2樓房間搬到1樓上救護車，火速送往國立陽明交通大學附設醫院，途中該名婦人還一度意識模糊，所幸3人最終順利達成急產救護任務。

3名救護人員都是首次執行急產接生，隊員林文軒服勤迄今第4年，經歷各種大大小小的救護、救災，他直呼從未想過有當乾爸的一天，也想不到是在孕婦家中且不理想的環境下協助接生，「當下連緊張的時間也沒有，腦中只有不停地想著一定要接好小孩」，送醫交接後，才發現自己雙手都還在顫抖。

隊員林耿立分享，原以為只是急產前陣痛，到場在1樓就聽到錐心嘶吼，那時產婦一直說「要生了、胎頭已經出來了」，即使受過專業訓練的自己，實際場面卻是緊急又混亂。他感性地說，在這份不是搶救即是送走生命的工作，能夠迎接這樣的喜悅，或許就是身為消防員的最大價值與工作真諦。

宜蘭一名孕婦臨盆在即，消防員轉換身份幫接生，順利將母女倆平安送醫。記者林佳彣／翻攝
宜蘭一名孕婦臨盆在即，消防員轉換身份幫接生，順利將母女倆平安送醫。記者林佳彣／翻攝

接生 孕婦 消防員 救護車

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