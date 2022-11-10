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驚悚！網傳新北泰山「跟拍4人組」 女子躲超商也不放過
日前有網友在臉書社群貼文，指稱新北市泰山區有4人一組，手持手機尾隨夜歸女子跟拍，被害人躲進超商店內，他們還無視女子有無意願，朝著被害女子一陣猛拍，文末提醒附近民眾小心。對此林口警方呼籲，當事人可至派出所報案，以利警方後續偵辦，同時，會派員加強該路段巡邏。
據了解，日前有網友在臉書《ㄨㄚ是泰山人》貼文，一開頭詢問泰山鄉親「家中親友，有沒有在泰林路二段美聯社及黎明技術學院附近超商，遇到尾隨女性在超商內，未經同意拿手機拍攝女性的男性？」
還指出他們約3、4人一組，其中拿手機偷拍的男子年約30歲，中等身材、身高在170上下，其餘進行掩護，提醒泰山鄉親要留意。貼文一出，網友紛紛上去留言，有網友說「這種咖小不能縱容」、「這些人的行為絕對不能饒恕與逍遙法外」要她趕快去報警。還有網友說「這個行為，已經不是以屁孩形容了，是變態與犯罪行為」。
對此，林口警方表示，有關民眾於網路貼文，指家人遭到尾隨，及未經同意拍照一事，轄區泰山分駐所呼籲，當事人可至派出所報案，警方將積極協助處理；另外針對該沿線路段，警方會派員加強巡邏，盤查可疑人士，保護居民安全。
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